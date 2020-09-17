رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري 



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجّان، محافظ القليوبية، واللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مؤكدا أن أعمال التطوير ستسهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، ما يدفع بدوره إلى زيادة تدفق السيولة المرورية في القاهرة الكبرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن وزارة النقل حاليا تقوم بتطوير الطريق الدائري، وهو أهم طريق عليه حجم حركة وكثافات في محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه يوجد متابعة مستمرة، وتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم إنجازه في زمن قياسي.

وقال رئيس الوزراء: يوجد عدد من التحديات في هذا المشروع، تتعلق بحجم المرافق المتعارضة الواجب نقلها من أجل سرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم، وكذا إزالة الإشغالات.

وخلال الاجتماع، قال المهندس كامل الوزير إنه في إطار قيام وزارة النقل بتنفيذ عدد من المشروعات القومية لتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية، تقوم "الهيئة العامة للطرق والكباري والنــقـل البــري" بتطوير وتوسعة الطريق الدائري ليستوعب الكثافات المرورية وسهولة الحركة والتنقل حول القاهرة الكبرى ليكون قطاع الطريق 60 م بعدد 7 حارات مرورية لكل اتجاه.