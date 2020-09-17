فيديو .. قائد قوات حرس الحدود يوضح كيفية اختيار الضباط للخدمة بالسلاح

تحدث اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، عن طريقة اختيار ضباط قوات حرس الحدود وتدريبهم على أحدث الأساليب علميًا وعمليًا، مشيرا إلى أنهم مؤهلين على البحث والإنقاذ بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.





وفى حوار مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع، على فضائية dmc، أوضح شحاتة أن هناك شروط يجب أن تكون فى الضابط المرشح للخدمة بقوات حرس الحدود، مبينا: "نحرص على انتقاء أفراد حرس الحدود، أولها أن يكون لديه الرغبة فى الخدمة بحرس الحدود، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والبدنية والطبية المؤهلة لذلك".

وتابع: "يتم اختيار الضباط خلال تواجدهم بالكلية الحربية، وإلقاء محاضرة عليهم لإطلاعهم على تفاصيل الخدمة فى السلاح"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تجرى لهم الاختبارات ويتم اختيار العدد المخصص ويتم التدريب فى جناح حرس الحدود، وتضم الفصول التعليمية لتأهيله للعمل على أرض الواقع.

وأشار اللواء أيمن شحاتة إلى أنه يتم عمل معايشة للمشاركين فى سلاح حرس الحدود، والتدريب على الجهات الاستراتيجية المختلفة فى الوحدات المختلفة بكافة الجهات، حتى يحدث تعايش.

وأوضح أن ضباط الصف يتم اختيارهم بنفس المعايير، أثناء دراسته فى معهد صف ضباط، ويحصلون على كافة أنواع التدريب اللازمة.