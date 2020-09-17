الذكاء الاصطناعي والفول المصري.. أبرز مشاريع تخرج طلاب علوم الحاسب بالجامعة البريطانية

شهدت كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية في مصر، مناقشة 150 رسالة بحثية لمشاريع تخرج طلاب السنة النهائية من الدارسين بأقسام (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، نظم المعلومات وشبكات الحاسب)، والتي تم عرضها وتحكيمها بالكلية وسط أجواء يملؤها الطموح والأمل بمستقبل مشرق للخريجين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة.

قال الدكتور عمر كرم عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية في مصر، إن الكلية ضمت أبحاث تخصص الذكاء الإصطناعى الجديد إلى منصة أبحاث الكلية العام الدراسى القادم 2020-2021". لافتًا إلى أن مشاريع تخرج هذا العام ترتكز على الذكاء الإصطناعى وخوارزميات التعلم للتطبيقات الطبية والبيئية، بالإضافة إلى إختبارات البرمجيات.

وأضاف كرم: "من أبرز النماذج لمشاريع تخرج هذا العام هو مشروع الطالب أحمد حسين الخاص بالكشف عن كوفيد 19 عن طريق صور الأشعة السينية باستخدام خوارزميات معالجة الصور، ومشروع الكشف المبكر عن كوفيد 19 باستخدام معالجة الصور والتعلم الآلى للطالبة لميس خالد، بالإضافة لمشرع التخرج الخاص بتحديد إحتياجات المعاقين من إيماءات الصوت والجسم وذلك باستخدام خوارزميات التعلم العميق، وهذ المشروع للطالب عمر علاء الدين الهادى".

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وتابع عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية في مصر :" كما تصمن مشروع الطالبة تقى أحمد عمل لعبة جادة لمرضى الصحة النفسية باستخدام أساليب العلاج المعرفى السلوكى، ومشروع تطبيق نظام الملاحة الداخلى بالمحلات التجارية والسوبر ماركت للطالب محمد عادل، ومشروع تخرج أخر لمراقبة جودة الخبز المصرى باستخدام خوارزميات معالجة الصور للطالب عبد الهادى وصفى".

وإستطرد كرم :" من أبرز المشاريع أيضًا مشروع لتصنيف الفول المصرى باستخدام خوارزميات معالجة الصور للطالب محمد أحمد رواش، ومشروع نظام ذكى لمعرفة أمراض النبات وإقتراح العلاج للطالب أحمد مجدى، فضلًا عن مشروع لإستخدام الواقع المعزز فى هندسة العمارة وهو عبارة عن عمل كتاب علمى ثلاثى الأبعاد مستعصي الحل وهذا المشرع للطالب عمر جلال".

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، أن مشاريع تخرج هذا العام جاء من بينها مشروع للكشف عن العنف فى الفيديوهات باستخدام تقنية التعرف على الحركة وهو للطالب أحمد محمد، فضلًا عن مشروع خاص بمعالجة الصور فى مختلف الأنظمة التفاعلية للطالب أندرو عونى.