الجيزة : غلق جزئى لشارع ابن سينا لمدة يومين لإصلاح كابل كهرباء

وذكرت المحافظة فى بيانها الصادر، اليوم الخميس، أن الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط طوال فترة الأعمال، وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.

من جانبه، وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزالة أى معوقات ورد الشىء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

ونوهت المحافظة أن الإدارة العامة للمرور وضعت لوحات إرشادية وتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة السيارات.