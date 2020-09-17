وذكرت المحافظة فى بيانها الصادر، اليوم الخميس، أن الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط طوال فترة الأعمال، وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.
من جانبه، وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزالة أى معوقات ورد الشىء لأصله عقب انتهاء الأعمال.
ونوهت المحافظة أن الإدارة العامة للمرور وضعت لوحات إرشادية وتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة السيارات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيزة : غلق جزئى لشارع ابن سينا لمدة يومين لإصلاح كابل كهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.