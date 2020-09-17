عرض تجربة مواجهة كورونا.. المراكز الطبية المتخصصة تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

أقامت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبإشراف د.أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى (the world patiant safety day)، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة السكان.

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تضمن اليوم العلمي الدعوة إلى زيادة التوعية بضرورة سلامة العاملين بالقطاع الصحي خاصة ما تشهده هذه الفترة من إجراءات احترازية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم تقديم عرض تقديمي عن أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى والعاملين بالقطاع الصحي كتقليل الإصابات وأهمية اتباع إجراءات مكافحة العدوى كغسيل الأيدي وضرورة توفير الحقن ذاتية التدمير وإمداد المستشفيات بالواقيات الشخصية للفريق الطبي من أجل حماية العاملين وسلامة المرضى .

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وأشار الدكتور أيمن خلاف إلى مجهودات وزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة في توفير الواقيات الشخصية والتعزيز الدائم للاحتياجات والنواقص بما يضمن الاستمرارية في تقديم الخدمة الطبية للمرضى خلال الجائحة.

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كما تم عرض تجربة مستشفى طوارئ أبو خليفة في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة في مارس الماضي كونها حققت أقل نسبة إصابات في الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل وتم عرض جميع الخطوات والإجراءات مصورة منذ بداية تلقي اتصال الأسعاف باستقبال حالة كورونا مرورًا بجميع المراحل كالتعقيم وإخلاء الممرات لوصول الحالة للغرفة وبدء تلقي العلاج.

وقال الدكتور محمد حسن مدير مستشفى الطوارئ بأبو خليفة إن من أهم عوامل نجاح المستشفى خلال الفترة الماضية هو وجود تواصل دائم مع مرضى الفيروس داخل العزل وتقديم الدعم النفسي الكامل لهم من خلال أطباء نفسيين متخصصين بالإضافة لتوفير مترجمين للأجانب منهم حيث كانت المستشفى تستقبل المرضى من جميع الجنسيات ،وأضاف أن وزارة الصحة والسكان قدمت الدعم الكامل للمستشفى فيما يخص الأجهزة والمستلزمات حيث تم دعم المستشفى ب (53 ) جهاز تنفس صناعي بعد أن كان عدد الأجهزة (12) جهازا فقط .

كان المستشفى، عقد مسابقة لأفضل دور وأفضل مشرفة تمريض وأفضل أطباء وإدارات وتم تكريم المتميزين وتقديم شهادات التقدير لهم على مجهوداتهم الاستثنائية داخل المستشفى والتزامهم بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.