الكنيسة الأرثوذكسية: عودة الاجتماعات ومدارس الأحد بنسبة 50%

وكشف بيان صادر عن الكنيسة مساء اليوم، أنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد، بنسبة 50% بالنسبة للقاهرة والإسكندرية.

وتابع البيان: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كلٌ فى إيبارشيته تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضى، بكل دقة حفاظا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقى الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.