- 1/2
- 2/2
وكشف بيان صادر عن الكنيسة مساء اليوم، أنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد، بنسبة 50% بالنسبة للقاهرة والإسكندرية.
وتابع البيان: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كلٌ فى إيبارشيته تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضى، بكل دقة حفاظا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقى الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكنيسة الأرثوذكسية: عودة الاجتماعات ومدارس الأحد بنسبة 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.