وزير الأوقاف : ندوة عن أثر التصوف فى ترسيخ القيم الثلاثاء المقبل

وقال وزير الأوقاف، إن اختيار الوزارة لموضوع ندوتها الأسبوعية المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتى تنقلها قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة الثلاثاء المقبل، نابع من الفهم الصحيح لحقيقة التصوف السمحة، وإيمانًا بدوره فى ترقية الأخلاق والحس الإنسانى.
وشدد الوزير على أن تاريخ التصوف حفل بالرحمة والتسامح وتأصيل القيم النبيلة والعمل على ترسيخها.
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