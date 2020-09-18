أهم الأخبار.. حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته .. المرور الإنجليزي بنقذ محمد صلاح .. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ أحمد العوضي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:



مجلس التعاون الدولي: استقالة السراج غير قابلة للتنفيذ بسبب المليشيات المتحكمة به









قال الدكتور عادل ياسين، رئيس مجلس التعاون الدولى والعلاقات الدبلوماسية فى ليبيا، إن استقالة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق فى طرابلس، ما هى إلا استقالة مع وقف التنفيذ.. للمزيد اضغط هنا





النائب العام يأمر بحبس اليوتيوبر احمد حسن وزوجته زينب 4 أيام.. والدة المتهم: ابنى اعتاد تصوير الفيديوهات للربح





قالت والد اليوتيوبر أحمد حسن، ان نجلها وزوجته اعتادا دائما تصوير مقاطع فيديو وإذاعتها وتحقيق ربح من ذلك، وكذلك ظهور ابنتهما بصحبتهما في عدد من الفيديوهات. للمزيد اضغط هنا





ناقشا تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.. السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.. للمزيد اضغط هنا









رئيس الوفد يدعو الهيئة العليا لمناقشة دعوة إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل السبت المقبل في ... للمزيد اضغط هنا

ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي لهذا السبب









كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل في حياته اليومية مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز... للمزيد اضغط هنا





الونش "يوصل" محمد صلاح لـ بيته بعد تعطل عربيته.. شاهد

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لعطل مفاجئ في سيارته على الطريق السريع، قبل أن تنقذه خدمة الإنقاذ البريطانية ...اضغط للمزيد