انت الان تتابع تفاصيل خبر صور زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن التي أشعلت السوشيال ميديا بعد قرار حبسها هي وزوجها والنيابة تسلم إبنتهم لجدتها من الأب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بالأمس فقط تمكنت مديرية أمن القاهرة من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وذلك أثناء تواجدهما في كومباوند بالبساتين، بعد الفيديو الأخير لهما وقيام المجلس القومي للأمومة والطفولة بتقديم بلاغ رسمي ضدهما بسبب ما فعلاه بابنتهما إيلين.

الصور الأولى لـ زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن بعد قرار حبسهما

واليوم وبعد القبض عليهما قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التربح من وراء نشر صور مسيئة لإبنتهم بعد ترويعها وتعريض حياة ابنتهم للخطر.

كما قررت النيابة العامة نزع الطفلة إيلين منهم بعد قرار حبس أحمد حسن وزينب، وتسليمها لجدتها من الأب، وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، وعدم تعريض حياتها للخطر.

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كما تداول النشطاء صوراً لزينب زوجة اليوتيوبر أحمد أحسن أثناء عرضها على النيابة العامة، وشهدت الصور تفاعلاً كبيراً، وخاصةً من المؤيدين لقرار الحبس، بعد ترويعهم إبنتهم ونشر فيديوهات لها وهي تبكي، خاصةً وأنها ليست المرة الأولى التي يقومان فيها بهذا العمل.

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ولتفاصيل القبض على أحمد حسن وزينب والفيديو الذي تسبب في حبسهما من خلال هذا الرابط.