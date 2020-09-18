اليوم .. انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

تشهد 11 منطقة بمحافظة الجيزة انقطاع فى مياه الشرب، لمدة 15 ساعة نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.





وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ستقطع مياه الشرب عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطى – منشأة البكارى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية)، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.