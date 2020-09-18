عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور

طورت وزارة النقل أسطول عربات النوم وفقا لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادة الوافدة إلى مصر خلال الأعوام المقبلة.

واستعرض اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية فى وقتًا سابق ، ما تم إنجازه من أعمال التطوير والمتمثلة في أعمال تطوير أسطول العربات (تطوير 26 عربة نوم ألماني من أصل 46 عربة، وعدد 7 عربة نادي ألماني من أصل 12 عربة نادي، وتطوير عدد 13 عربة نوم إسباني من أصل 55 عربة، وعدد 2 عربة نادي إسباني من اصل 10 عربات نادي، كما تم استعراض ما تم من تطوير للبنية التحتية للمطبخ الرئيسي والمغسلة).

كما تم استعراض أعداد الركاب الأجانب والمصريين عن عامي 2018 و2019، حيث بلغ عام 2018 عدد الركاب المصريين 331 ألف راكب والأجانب 77.5 ألف راكب بإجمالي عدد ركاب يبلغ 408.5 ألف راكب مقابل وصول عدد الركاب المصريين عام 2019 إلى 317.3 ألف راكب والأجانب إلى 111.1 ألف راكب بإجمالي 428.4 راكب أي بزيادة إجمالية للركاب بواقع 19.8 ألف راكب بنسبة زيادة 5%).

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة الإسراع في شراء 6 قطارات نوم، وفقا لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادة الوافدة إلى مصر خلال الأعوام المقبلة.

وخلال اجتماع الاخير للجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية ، تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 183 مليون جنيه، مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها 10.4%.

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