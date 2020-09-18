بسبب إنشاء كوبرى للسيارات .. المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير بمشروع إنشاء كوبرى سيارات تقاطع شارع عبد الحميد بدوى مع شارع جوزيف تيتو، والذى يستلزم قطع عرضى لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبد الحميد بدوى وشارع الحجاز ، وكذا أعمال القطع العرضى لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبد الحميد بدوى ومناطق الشيراتون أسفل "كوبرى الجمسى"، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، بحيث يتم فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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