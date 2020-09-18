التنمية المحلية: إلغاء الإجازات الرسمية للعاملين بملف التصالح على مخالفات البناء

كما تم الاستعانة بالمدارس القريبة من مراكز التكنولوجية لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح ، وتم لمد ساعات العمل للعاملين في الملف ل 10 مساءً .
ويوجد حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية .
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