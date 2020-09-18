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تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 بتعديل التعريفة الجمركية

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حنان عز الدين 2020-09-18 06:55 0 تبليغ

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وشمل القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه واستبدال الفقرة "ب" الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه والخاصة بنسب التصنيع المحلى

قرار تعديل التعريفة الجمركية

كما شمل القرار تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره فى الجريدة الرسمية.

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قرار تعديل التعريفة الجمركية

وقد نشرت الجريدة الرسمية فى العدد رقم 38 تابع بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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