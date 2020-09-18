تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 بتعديل التعريفة الجمركية

وشمل القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه واستبدال الفقرة "ب" الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه والخاصة بنسب التصنيع المحلى كما شمل القرار تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية. ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره فى الجريدة الرسمية. Advertisements وقد نشرت الجريدة الرسمية فى العدد رقم 38 تابع بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

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