المشاط تزور اليوم عدة مشروعات تنموية بالأقصر احتفالا بيوم الأمم المتحدة

فى سياق آخر، التقت وزيرة التعاون الدولى، أمس بكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فى كل المجالات، ومشروعات التعاون المستقبلية، وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولى، بكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى، الذى تولى مهمته حديثًا، مُشيدة بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى كل المجالات والتى بدأت منذ عام 1977، وانعكست بشكل إيجابى على الخطط التنموية للحكومة المصرية.
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