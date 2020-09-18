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غلق جزئى لشارع بن سينا بتقاطعه مع الجيزة لمدة يومين بسبب إصلاحات كهرباء

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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إجراء عملية غلق جزئى لشارع بن سيناء بالجيزة لمدة يومين، لتنفيذ أعمال إصلاح كابل كهرباء، وسط مراقبة الكاميرات لحركة المركبات لرصد أى معوقات مرورية بالطريق.

 

 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح كابل كهرباء، والذى يستلزم غلق جزئى لشارع بن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمدة يومين، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق (18/9/2020) حتى يوم السبت الموافق (19/9/2020)، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

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من جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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