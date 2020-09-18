رئيس الوزراء: نحرص على متابعة المشروعات الثقافية التى تستهدف الشباب

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهم المشروعات الثقافية التى تم تدشينها مؤخراً، التى تستهدف النشء والشباب، وذلك فى تقرير تلقاه من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة





وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، اليوم الجمعة، حرصه الشديد على متابعة جميع المشروعات الثقافية، التى تدشنها الوزارة والمؤسسات التابعة لها، والتى تستهدف إشراك الشباب فى الأعمال الإبداعية المختلفة، وتنمية مهاراتهم، وكذا تعريفهم ببعض النماذج المضيئة فى مختلف المجالات وذلك عبر الأعمال الفنية.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى أن الأيام الماضية شهدت تدشين المرحلة الأولى من مشروع "كرييتيف سيركلز Creative Circles "، وهو عبارة عن دورات تدريبية بعنوان "الرحلة " (the journey)، موضحة أن المشروع يهدف إلى تقديم الحلول العلمية، والخبرات العملية لرواد الأعمال الإبداعيين من الشباب، بالإضافة للعاملين فى مؤسسات ثقافية وفنية، أو ذات صلة بالاقتصاد الإبداعى، والصناعات الثقافية فى وزارة الثقافة، والجامعات، والشركات الخاصة، والمؤسسات الأهلية.

ونوّهت وزيرة الثقافة إلى أن برنامج "كرييتيف سيركلز Creative Circles" مُمول من الاتحاد الأوروبى فى مصر، ويقام بالشراكة وبالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ومعهد "جوتة" ممثلا لاتحاد المراكز الثقافية الأوروبية "يونيك EUNI"، لافتة إلى أن الشركاء أبدوا حماسا ودعما هائلا لإقامة المشروع وأبدوا حماسهم لدعم مراحل أخرى من مشروع " Creativ Circles".

وفيما يتعلق بالمحتوى العلمى لبرنامج "الرحلة"، كشفت الوزيرة أنه تم تصميم هذا البرنامج، بحيث يمثل محاكاة لرحلة رواد الأعمال الإبداعيين والعاملين فى مؤسسات ثقافية ذات الصلة بالاقتصاد الإبداعى، والصناعات الثقافية، من أجل تدريبهم على كيفية مواجهة أية تحديات بالعلم والمعرفة، بدلا من التجربة والخطأ trial and errors، أو بالخبرات بمفردها، ومحاكاة رحلة رائد الأعمال الإبداعى التى تبدأ من الفكرة وتنتهى بالخطوة التنفيذية الأولى.

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كما نوهت وزيرة الثقافة إلى أن تأسيس المشروع يتضمن خمسة برامج تدريب أساسية، وتتمثل فى: مقدمة لريادة الأعمال الإبداعية، والمفاهيم الأساسية فى الإدارة المالية، إضافة إلى الإدارة الاستراتيجية، وتسويق البضائع والخدمات الثقافية، والتواصل الفعال والمؤثر.

كما تضمنت المشروعات الثقافية التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إصدار مجلة "سيلفى مع الشهيد"، وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه استكمالاً لمشروع وزارة الثقافة "أبطال من بلدنا "، تم تحويل "حكايات الولاد والأرض" إلى أعمال مسرحية تتناول سيرة نماذج مضيئة من رجال القوات المسلحة والشرطة فى 6 محافظات كمرحلة أولى، بهدف تجسيد وتخليد قصص بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة والتى ضمها كتاب "حكايات الولاد والأرض"، الذى أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب وقام بتأليفه الكاتب محمد نبيل، من أجل إلقاء الضوء على أمجاد وتضحيات هؤلاء البواسل، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وذلك من خلال أعمال مسرحية تطوف ربوع مصر.

إلى جانب ذلك، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى إصدار العدد الأول من مجلة سيلفى مع الشهيد "حكاية الشهيد أحمد عادل" (اقرأ ولون) من حكايات الولاد والأرض، والتى كتبها هيثم عبد ربه، ورسمها أحمد جعيصة من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، سعياً لتخليد أسماء الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وغرس روح الانتماء والحب للوطن والأرض، بداية من مرحلة الصغر، خاصة أن المجلة تروى قصص الشهداء من خلال صور قابلة للتلوين، مما يزيد من عدد قرائها.