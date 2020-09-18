التنظيم والإدارة: رواتب العاملين بالجهاز الإدارى تزيد سنويا طبقا للقانون

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، عار تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى تزيد سنويا طبقا للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، مشددا على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وفى سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشرى الذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، إذ تم وضع رؤية للإصلاح الإدارى والتى تشتمل على محور خاص بتحسين تلك الخدمات بكل السبل والوسائل، وفى مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، من خلال إطلاق عدة برامج تدريبية تُنفذ فى هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال فى برنامج "مُقدِم الخدمات المحترف"، والذى يجرى تنفيذه فى عدة محافظات.

وناشد" التنظيم والإدارة" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمى للجهاز "caoa.gov.eg".