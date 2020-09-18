الحكومة تنفى تحميل المتطوع للتجارب السريرية للقاح كورونا أى تكاليف مالية

وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، مُوضحةً أن جميع المتطوعين للمشاركة فى التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة، مشيرةً إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على كافة الشروط بالتفصيل قبل التسجيل فى التجربة، وذلك عبر الموقع الرسمى التابع للوزارة (covactrial.mohp.gov.eg).

وفى السياق ذاته، توجد عيادة للفحص، والتى يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية للتأكد من ملاءمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، بالإضافة إلى الغرفة المخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة، والتى يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة، ويتم أخذ مسحة PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

ثم بعدها يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع.