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الحكومة توضح حقيقة تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف

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نفت وزارة الصحة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد مم أنباء بشأن تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كوروناالتكاليف المالية للتجربة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح التكاليف المالية للتجربة، مُوضحةً أن جميعا لمتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة، مشيرةً إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على كافة الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة، وذلك عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة(covactrial.mohp.gov.eg).

 

 

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وفي السياق ذاته، توجد عيادة للفحص، والتي يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية للتأكد من مواءمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، بالإضافة إلى الغرفة المخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة،والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة، ويتم أخذ مسحة PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ثم بعدها يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوي على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذي سيتواصل معه المتطوع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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