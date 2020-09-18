رئيس الوزراء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر بتكلفة 411.5 مليون جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحر الأحمر، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر.

وخلال اللقاء عرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض البحر الأحمر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، والتي تتم بإعتمادات مالية تبلغ 411.5 مليون جنيه، وبمعدل تنفيذ 44%، في قطاعات الإسكان الإجتماعي، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم، والموارد المائية، فضلًا عن مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر، والأزهر الشريف، واستكمال مدينة الحرفيين التابعة لوزارة الأوقاف

أوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر أن تنفيذ هذه الخطة الاستثمارية يتم عبر 5 برامج عمل تتضمن مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق والشوارع الداخلية داخل المدن، وبرنامج خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وبرنامج تحسين البيئة.

وعرض المحافظ جانبًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 في إطار برامج العمل الخمسة السابق ذكرها، والتي تضمنت انشاء محطة تحلية الشلاتين بطاقة 9 آلاف م3/يوم، واستكمال مبنى الوحدة المحلية ومجمع الخدمات بمدينة حلايب، وتطوير موانئ الصيد بالشلاتين وأبورماد، وتنفيذ المجزر الآلي بالشلاتين بطاقة 200 رأس من الجمال والغنم والماشية، والمجزر الآلي بالغردقة، بطاقة 400 رأس ماشية وغنم، وتحسين الصورة الحضارية بمدينة الغردقة.

وتناول محافظ البحر الأحمر على نحو تفصيلي المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة، خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حيث أشار إلى أن قطاع الإسكان، يشهد تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة الغردقة على مساحة تصل إلى 615 ألف م2، ليضم 6 آلاف وحدة سكنية، منها 5100 وحدة بمساحة 90 م، تضم 3 غرف وصالة، و 900 وحدة بمساحة 75 م، تضم غرفتين وصالة، إلى جانبها خدمات متنوعة، تضم 10 حضانات، ومدرسة، ومسجدين، و 120 محلا تجاريا.

وفي قطاع الطرق، أوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم، ومشروع انشاء ورفع كفاءة واعادة رصف كل من طريق الشلاتين / أبو رماد بطول 65 كم، وطريق برنيس / الشلاتين بطول 55 كم، وطريق الشلاتين / أبو رماد، بطول 65 كم، وطريق أبو رماد / حلايب بطول 40 كم

بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الزعفرانة / رأس غارب وحمايته وتأمينه من أخطار السيول، بطول 41 كم، ورفع كفاءة طريق مرسى علم / إدفو وتعديل المنحنيات الخطرة بطول 20 كم، أما الطرق التي تربط الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، فتشهد الخطة تنفيذ وصلة ربط الدائري الخارجي بالأوسط، وكذا وصلة طريق المطار حتى ميدان سينزو من تقاطع الطريق الدائري، بطول 13 كم، ورفع كفاءة طريق "قرية الخير" بداية من الطريق الساحلي بطول 10 كم.