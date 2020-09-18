رئيس الوزراء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر بتكلفة 411.5 مليون جنيه

أوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر أن تنفيذ هذه الخطة الاستثمارية يتم عبر 5 برامج عمل تتضمن مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق والشوارع الداخلية داخل المدن، وبرنامج خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وبرنامج تحسين البيئة.
وعرض المحافظ جانبًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 في إطار برامج العمل الخمسة السابق ذكرها، والتي تضمنت انشاء محطة تحلية الشلاتين بطاقة 9 آلاف م3/يوم، واستكمال مبنى الوحدة المحلية ومجمع الخدمات بمدينة حلايب، وتطوير موانئ الصيد بالشلاتين وأبورماد، وتنفيذ المجزر الآلي بالشلاتين بطاقة 200 رأس من الجمال والغنم والماشية، والمجزر الآلي بالغردقة، بطاقة 400 رأس ماشية وغنم، وتحسين الصورة الحضارية بمدينة الغردقة.
وفي قطاع الطرق، أوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم، ومشروع انشاء ورفع كفاءة واعادة رصف كل من طريق الشلاتين / أبو رماد بطول 65 كم، وطريق برنيس / الشلاتين بطول 55 كم، وطريق الشلاتين / أبو رماد، بطول 65 كم، وطريق أبو رماد / حلايب بطول 40 كم
بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الزعفرانة / رأس غارب وحمايته وتأمينه من أخطار السيول، بطول 41 كم، ورفع كفاءة طريق مرسى علم / إدفو وتعديل المنحنيات الخطرة بطول 20 كم، أما الطرق التي تربط الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، فتشهد الخطة تنفيذ وصلة ربط الدائري الخارجي بالأوسط، وكذا وصلة طريق المطار حتى ميدان سينزو من تقاطع الطريق الدائري، بطول 13 كم، ورفع كفاءة طريق "قرية الخير" بداية من الطريق الساحلي بطول 10 كم.
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