فى 57 شركة ومصنعا.. القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6 آلاف و193 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 57 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال سبتمبر وأكتوبر 2020.
كما تشمل الفرص مهندسين إنتاج ، ومهندسين جودة ، ومهندسين ميكانيكا باور وكهرباء تحكم ، و مدرسين لغة ألمانية ، وأخصائيين خدمات مالية ، ومحاسبين ، ومدير مبيعات ، ومندوبين مبيعات ، وفنى كمبيوتر وأخصائي تغذية علاجية ، وممرضي عمليات وأدوار ، وعمال خياطة ، ومشرفي أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، وعمال عاديين ، وسائقين كلارك .
وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:
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