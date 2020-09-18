التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

تحيطها ستة دول "مالي من الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقي، توجو وغانا من الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي"، تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في أفريقيا، هى دولة بوركينا فاسو التى تقع في غرب أفريقيا، معالمها تميزها عن غيرها بل وتنفرد بأماكن تاريخية تأخذك إلى تلك العصور القديمة. من بين تلك المواقع التى تسحرك هي مدينة بوبوديولاسو فى بوركينافاسو، والتى يقع فيها المسجد الكبير والذى يمثل أحد أهم المواقع التاريخية داخل بوركينا فاسو فهو عبارة عن مبنى من الطين مكون من أبراج مخروطية ودعائم خشبية بني عام 1890، يحضر إليه الناس مكن كل صوب فهو مكان مقدس، يأخذك سحره عند غروب الشمس حيث تتحول وجهته إلى ظلال ذهبية.

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القباب الجميلة

المعلم الثاني فى بوركينا فاسو هو التكوينات الصخرية المنتفخة التى تجذب إليها آلاف السياح فى كل عام، حيث يمكنك الاستراحة بدون إزعاج،ـ يمكنك أيضا ممارسة التسلق من خلال الصعود السهل على الجوانب المتصدعة للقباب، والتي تجلس جنبًا إلى جنب مثل سلسلة من الأكواخ الرمادية الضخمة.

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قباب فابيدوغو هي مبانٍ حقيقية يبلغ ارتفاعها عدة أمتار من الطبيعة، تقع على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من مدينة بانفورا .