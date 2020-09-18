4 أيام وينتهي الصيف.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام الخريف

وأحيانا تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح ما بين 4 لـ 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية.
فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، يوم الأربعاء القادم، الموافق أول أيام الخريف، مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، على القاهرة والوجه البحري يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.
بينما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة غربا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.
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