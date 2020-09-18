الحكومة: تطوير شاطئ 4 بالغردقة بتكلفة 16 مليون وإنشاء موقف اقليمي بـ 180 مليون جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحر الأحمر، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر.

واستعرض اللواء عمرو حنفى مشروعات الشباب والرياضة مؤكدا استكمال انشاء المقر وصالات الأنشطة بنادي الهلال الرياضي بسفاجا، ورفع كفاءة مقر نادي النشء وشباب العمال بالقصير، واستكمال سور نادي 6 أكتوبر بالقصير، واستكمال صالة الأنشطة بنادي الرحلات الرياضي بالغردقة، واستكمال سور مركز شباب القصير، واستكمال المقر وشبكات الصرف الصحي بمركز شباب السلام بالغردقة، واستكمال تعلية صالة الأنشطة بمركز شباب الغردقة.

وأضاف أنه تم البدء فى أعمال تطوير شاطئ 4 بمدينة الغردقة بتكلفة 16 مليون جنيه، وسيتم الإنتهاء منه خلال 3 أشهر، كما يتم دراسة مشروع انشاء موقف اقليمي مجمع للسيارات بالغردقة لخلخلة الحركة من داخل مدينة الغردقة وتحويلها للطريق الدائري الاوسط علي حدود المدينة، وتكلفة المشروع 180 مليون جنيه، على مساحة 26 فدانًا.

وعرض محافظ البحر الأحمر، موقف إجراءات تقنين وضع اليد، والتصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن موقف تقنين وضع اليد شهد خلال الفترة بين يوليو حتى سبتمبر 2020، الحصول على موافقات لصالح 670 حالة، تم التعاقد مع 192 حالة منها حتى الآن.

وحول موقف التصالح على مخالفات البناء، لفت المحافظ إلى أن عدد طلبات التصالح المُقدمة حتى 15 سبتمبر 2020، بلغ 1075 طلبا، صدرت قرارت تصالح لعدد 69 حالة، وانهى 14 حالة منهم التصالح.