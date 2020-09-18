خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن خطوات تعاقد العميل على عداد مسبوق الدفع سهلة، فعلى العميل التقدم لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وطلب التعاقد على عداد مسبوق الدفع وسداد الرسوم الخاصة بذلك.

وفيما يتعلق بكارت الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أنه يمثل أهمية كبرى لأنه كارت ذكي ذو سعة ذاكرة عالية وله درجة حماية مرتفعة وعمر افتراضي طويل، ويسمح بتحميل جميع بيانات العميل، ويسجل جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والرسوم وحالة العداد، وحالة مفتاح الفصل والتوصيل وحالة البطارية والرصيد المتبقي، فضلا عن أنه يتحمل ظروف التشغيل في درجات الحرارة المختلفة، ولفت الوزير إلى أنه تم توفير إمكانية شحن الكارت من خلال بعض مراكز الشحن الفوري، وشركات الدفع الإلكتروني في كافة محافظات الجمهورية.

وكشف شاكر عن أن الوزارة قامت بتأهيل وتدريب عدد من المهندسين والفنيين القائمين ببرمجة العداد وشحن الكارت، وكذلك تم تدريبهم على كافة الجوانب المتعلقة بدقة هذه العدادات وذلك في فروع شركات توزيع الكهرباء، مع تجهيز مراكز شحن الكارت الذكي على أعلى مستوى فني في الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء.

وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة أطلقت خلال الآونة الأخيرة بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني خدمة شحن كارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تتيح الخدمة لمستخدميها شحن الكارت باستخدام ما يعرف بخاصية NFC على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت، حيث يتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد.