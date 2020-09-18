حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبا للموجة الثانية لكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي مع التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخرية الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر أن تبدأ 17 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.