القوى العاملة: بدء تدريب الشباب على صيانة المحمول والدش ببورسعيد

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
وفى نفس السياق أوضح السيد السنجابى مدير المديرية، وفقا لبيان صحفى، أنه سوف يتم البدء فى عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتى تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول والدش، والتفصيل والحياكة.
ولفت مدير المديرية إلى أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومى للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب وتوزيع زى موحد خاص لكل متدرب مجاناً، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا.
وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عاماً، ومتفرغاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر مركز التدريب إلى مدير المركز غادة طنطاوى، وعنوانه: مديرية القوى العاملة - بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم.
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