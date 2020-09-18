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اليوم .. مصر تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى الأول للمساواة بالأجور

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أحمد حمدى 2020-09-18 11:27 0 تبليغ

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تشارك وزارة القوى العاملة فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى الأول للمساواة فى الأجور ـ عبر شبكة الإنترنتـ والذى يعقد اليوم الجمعة، لتبادل الأفكار والأدلة حول كيفية مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعى بفاعلية، مع الالتزام بمزيد من الإجراءات لتحقيق المساواة فى الأجر عن العمل ذى القيمة المتساوية.

وحسب بيان لوزارة القوى العامة، اليوم الجمعة، سوف تتناول الاحتفالية عرض لعدد من الخبرات حول قضايا تعزيز المساواة فى الأجور بمختلف القطاعات بمشاركة من الجهات الفاعلة من ممثلى الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.

ومن المقرر أن يمثل الأمانة العامة التحالف الدولى للمساواة فى الأجور كل من غاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛ وفمزيلى ملامبو نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وأنجيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وقد انضمت مصر إلى التحالف الدولى للمساواة فى الأجور بداية عام 2020 وتتمتع بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة بالتحالف، ويعكس انضمام مصر للتحالف الدولى للأجور حرص الحكومة المصرية على الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وخاصة الهدف 8.5 والذى ينص على: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما فى ذلك الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، والأجر المتساوى لقاء العمل المتساوى القيمة.

يذكر أن التحالف الدولى للمساواة فى الأجور أنشأ بتعاون من  منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى سبتمبر 2017 كمنتدى عالمى لحشد التزام المجتمع العالمى وضمان عمله نحو الحد من استمرار فجوة الأجور بين الجنسين والتى تقدر بنسبة 23% على مستوى العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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