فيديو.. السفير اليابانى بالقاهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم

قال سفير اليابان لدى مصر نوكى ماساكى، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا عظيمة فى منظومة التربية والتعليم، وتأخذ الخطوات الضرورية، وهناك نقاط مشتركة بين الجهود المصرية واليابانية، وبالتحديد فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.





وأبدى السفير اليابانى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية،ON، اليوم الجمعة، إعجابه الكبير بالمتحف المصرى الكبير، قائلًا :"مشروع رائع لمصر وهدية إلى العام والعالم بأثره". وواصل: "قدمنا قرضًا بمقدار 800 مليون دولار، وهذا أمر غير مسبوق، وقد كان تحديا كبيرا للغاية، ولكن نؤمن أن هذا المتحف هدية للشعب المصرى والحضارة أجمع، زرت المتحف مرات عديدة وانبهرت بحجم العمل".

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