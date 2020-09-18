القوى العاملة : تعيين 225 شابا فى القطاع الخاص بدمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 225 شاباً منهم 6 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 673 شابا، كما تم استخراج 544 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.





وحسب بيان للوزاة اليوم، تلقى محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشى، مدير المديرية، أشارت فيه إلى أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضى، شنت حملات على 162 منشأة، وأعادت التفتيش على 87 منشأة أخرى، وتم تحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 21 مذكرة غلق إدارى، فضلاً عن تلقى 31 شكوى، تم اتخاذ إجراء قانونى حيال 11 منهم، و3 شكوى منهم مستوفاة، و24 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التفتيش العمالى، شنت المديرية حملات على 263 منشأة، وأعادت التفتيش على 96 منشأة أخرى، حيث تم تحرير 113 محضراً، وتم تلقى 12 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً، وتحويل 4 للقضاء، و5 شكاوى مازالت تحت البحث، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.

وأوضحت أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة على 312 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.