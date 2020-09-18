فى تقرير لوزير القوى العاملة.. حبس وغرامة لمخالفى إجراءات كورونا بالأردن

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى أن الأردن طبقت سنة حبس وغرامة 3000 دينار لمخالف الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان عن أن رئيس مجلس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أصدر أمر الدفاع الذى ينص على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً، وتلتزم المنشآت بعدم السماح بالتجمعات فوق الحد المسموح .

كما نص الأمر بمنع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر فى حالة الوفاة على المشاركة فى مراسم الدفن بالحد الأدنى، فضلا عن التزام الأشخاص المتواجدون أو المشاركون فى أىّ من التجمّعات التى نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020.

وألزم الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحى الذاتى أو العزل المنزلى فى حال تم تطبيقهما التقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما فى ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكترونى الخاص بها والالتزام بما يرد فى التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.

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وتلتزم المنشآت بعدم السماح بأىّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به.

وعاقب الأمر، كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً، كذلك صاحب المنشأة الذى يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة 14 يوماً.

وأجاز أمر الدفاع، للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التى تراها مناسبة.