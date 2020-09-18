الارشيف / أخبار مصرية

فى تقرير لوزير القوى العاملة.. حبس وغرامة لمخالفى إجراءات كورونا بالأردن

0 نشر
أحمد حمدى 2020-09-18 11:39 0 تبليغ

Advertisements
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى أن الأردن طبقت سنة حبس وغرامة 3000 دينار لمخالف الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان  عن أن رئيس مجلس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أصدر أمر الدفاع الذى ينص على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة  والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً، وتلتزم المنشآت بعدم السماح بالتجمعات فوق الحد المسموح .

كما نص الأمر بمنع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر فى حالة الوفاة على المشاركة فى مراسم الدفن بالحد الأدنى، فضلا عن التزام الأشخاص المتواجدون أو المشاركون فى أىّ من التجمّعات التى نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020.

وألزم الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحى الذاتى أو العزل المنزلى فى حال تم تطبيقهما التقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما فى ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكترونى الخاص بها والالتزام بما يرد فى التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.

Advertisements

وتلتزم المنشآت بعدم السماح بأىّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به.

وعاقب الأمر، كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً، كذلك صاحب المنشأة الذى يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة 14 يوماً.

وأجاز أمر الدفاع، للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التى تراها مناسبة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فى تقرير لوزير القوى العاملة.. حبس وغرامة لمخالفى إجراءات كورونا بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا