شاهد.. سفير طوكيو بالقاهرة: مصر دولة مهمة بالمنطقة وشريك استراتيجى لليابان

وأوضح السفير اليابانى خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية،ON، اليوم الجمعة، أن هناك تعاون فى جوانب أخرى، مثل التعليم الفنى، واليابان تقدم قروض ميسرة فى قطاع التعليم، بالإضافة لجوانب مختلفة، مثل الثقافة والبنية الأساسية، بجانب توسعات مطار برج العرب الدولى ليستقبل أكثر من 5 ملايين مسافر فى العام الواحد.
كما أشار إلى أن هناك تعاون فى خط المترو الرابع، وهناك عمل مشترك فى البنية الأساسية الخاصة بمشروعات المياه، وتم إنجاز عدد من المشروعات فى القناطر الجديدة.
وأكد أن مصر دولة مهمة فى المنطقة وشريك استراتيجى لليابان، وهناك مساعى لتعزيز الشراكة بين البلدين، فى السياسة وتطوير الاقتصاد والاستثمار، وهناك برنامج كبير فى الأعوام المقبلة، عبر افتتاح المتحف المصرى الكبير.
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