إصابة أول كلب بفيروس كورونا فى الأردن

أعلن مصدر طبي أردنى عن إصابة أول كلب بفيروس كورونا في الأردن في منطقة الرمثا بشمال البلاد، وقال مصدر لموقع "عمون" الأردنى، إن الكلب يعود لأجنبى من الجنسية السيرلانكية ويعمل في مدينة الحسن الصناعية، وأراد نقله خارج الأردن، حيث تم الاشتراط على مالكه بإجراء فحص كورونا (للكلب) بمختبر خاص. وكشف الفحص إصابة الكلب، لتعتبر أول إصابة كورونا لكلب في الأردن، وتم حجر الكلب وصاحبه بالمنزل وذلك تجنبا لاختلاطه بآخرين، وقال المصدر إنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره في المنزل بمدينة الرمثا، ومن المتوقع أن تصدر النتيجة اليوم الجمعة، وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بصدد عزل منزل صاحب الكلب عملا بالبروتوكول الطبي المعتمد مع هذه الحالات.

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