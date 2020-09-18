الحكومة تنفي 10 شائعات في أسبوع.. فيديوجراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجرافا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل الآي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

جاءذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 11 حتى18 سبتمبر 2020):

و نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة ، و ما تردد حول زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون" الضريبة على الدخل" ، وايضا ما اثير حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا

ونفي المركز الاعلامي ما تداول حول بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية ، ونفي المركز ما تداول حول استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي ، ونفي ايضا ما اثير حول نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري

ونفي المركز ما تداول حول وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، كما نفي ما اثير حول تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة ونفي المركز ما تداول حول إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم كما نفي ما انتشر حول إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي.