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عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية من فحص جميع الشكاوى الواردة من الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وحدثت لهم بعض المشاكل التقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان بصورة كاملة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وكانت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية قد أعلنت عن وجود بريد إلكترونى لتلقي الشكاوى التي حدثت أثناء أداء الامتحان وفحصها والبت في أحقية أداء الامتحان مرة أخرى من عدمه، وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، وستقوم الوزارة يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، بالإعلان عن أسماء الطلاب الذين تم دراسة الشكاوى المقدمة منهم وثبت أحقيتهم في أداء الامتحان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 ليكون الموعد النهائي لأداء امتحان الطلاب المتقدمين لامتحان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بدلًا من يومى 27-28 سبتمبر 2020 الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا.

جدير بالذكر أن امتحانات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين بعين شمس سيتم عقدها فى الموعد المحدد سلفًا من قبل الوزارة وطبقًا لما هو مدون على إخطار رقم الجلوس المعلن من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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