صور.. الأوقاف تفتتح 3 مساجد بمحافظة الأقصر

وأوضح الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المساجد الثلاث المفتتحة اليوم من المساجد التى تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة فى إطار الخطة الموضوعة لتجديد جميع المساجد على مستوى مراكز المحافظة.
جاء ذلك فى ضوء تعزيز الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
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