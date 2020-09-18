أناب محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد عزبة نزهة كوبرى مشه بمركز المنزلة، والذى تم إحلالة وتجديده ضمن خطة وزارة الأوقاف لعدد من المساجد.





وبحسب بيان للمحافظة، فإن المسجد الجديد تم تنفيذه على مساحة 300 متر ويتسع لأكثر من 400 مصلى وبلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه. وأدى السكرتير العام صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط أهالى القرية، وعقب أداء الصلاة نقل سكرتير عام المحافظة تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين والقيادات بمركز ومدينة المنزلة، مؤكدا حرصه على التعاون التام مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وجميع قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور.. افتتاح مسجد عزبة نزهة فى المنزلة بتكلفة 3 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.