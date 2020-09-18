إنفوجراف- زيارات وقرارات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 سبتمبر 2020، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.





وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأسبوع المقبل "21 سبتمبر"، والتى تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة فى المساجد ذات ساحات فضاء مكشوفة، فى غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعى الظروف المستجدة، بجانب الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح فى الأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فرداً، وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك فى أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا الموافقة على إقامة معرض "أهلا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجارى، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض.

كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن الموافقة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية فى إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، وتحديد اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة، بجانب الموافقة على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى فى ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، بجانب الموافقة على مشروع قرار بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحى.



كما شملت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها فى مشروعات الإنتاج الحيوانى، لتقليل الفجوة الغذائية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "حدائق العاصمة"، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموافقة على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالسعودية، فى الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامى بالقاهرة، وكذلك الموافقة على طلب إعفاء الحفلات الفنية التى تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى "دار الأوبرا المصرية" على مسارح الهيئة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 من ضريبة الملاهى، وأخيرا الموافقة على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ الصوامع الحقلية بعدد 6 مواقع هي: العدوة بمحافظة المنيا، وكل من أبو حماد، ونزلة الخيال، وطوخ القراموص، ومنيا القمح، بمحافظة الشرقية، وقويسنا بمحافظة المنوفية.



وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتى الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضى فى المحافظات، وكذا إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضى الزراعية التى تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، وكذا اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظة الشرقية خلال الفترة 2018-2020، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها خلال المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة موقف التعديات وجملة طلبات التصالح فى المخالفات، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، ومدير أمن المحافظة، وكذلك اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة الإسماعيلية، وكذا الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسماعيلية، ومدير أمن المحافظة، بجانب اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، فضلا عن ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية فيديو كونفرانس، حيث تم استعراض الموقف الحالى لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ حزمة جديدة من القرارات بشأن التعامل معه، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقد رئيس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، ومدير الأمن، وكذلك اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة البحيرة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ونائبته، ومدير أمن المحافظة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه فى أعالى نهر النيل هذا العام جراء غزارة هطول الأمطار، وتأثير ذلك على إيراد النهر، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومسئولى الوزارات المعنية، بجانب اجتماع لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، إذ أكد السيد رئيس الوزراء على أنه فى أقل من عام تم تسديد نحو 7 مليارات جنيه للمصدرين وأن الهدف مضاعفة الصادرات، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، ومسئولى الوزارات المعنية.



كما شملت الاجتماعات أيضا، وفقا للتقرير، عقد مدبولى اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظة الوادى الجديد خلال الفترة من 2017-2019، وكذا المشروعات والمبادرات الجارى تنفيذها، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الوادى الجديد، ونائبة المحافظ، ومدير الأمن، وكذلك الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، وتم فيه استعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة مثل مواجهة السيول، وبرنامج الإصلاح الهيكلى والمرحلة الثالثة من كارت الفلاح، بجانب اجتماع لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومسئولى الجهات المعنية، وأخيرا اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ومدير أمن المحافظة.



وحول الأنشطة التى أجراها بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقائه كلمة خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والدولة للإعلام، ومحافظ القليوبية، فضلا عن تصريحات مع الإعلاميين والصحفيين بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح، حيث أوضح أن عددا من كبار المخالفين دفعوا مليار جنيه للتصالح، وتم تحويل العديد من موظفى المحليات للنيابة، بجانب إلقاء كلمة تركزت حول أبرز وأهم التحديات والإنجازات التى شهدتها مرحلتا التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى فى السنوات الماضية، وذلك خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد آخر من المنشآت التعليمية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شملت الأنشطة أيضا، وفقا للتقرير، أن رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية البحري، بين شركة "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" وتحالف مصرفى يضم "البنك الأهلى المصرى"، و"بنك مصر"، و"البنك التجارى الدولى"، بقيمة 5 مليارات جنيه، وحضر التوقيع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس، بجانب أنه شهد أيضا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وقام بالتوقيع وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التطوير المؤسسى والتحول الرقمى للهيئة العامة للرعاية الصحية، وقام بالتوقيع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، فضلا عن متابعة أبرز المشروعات الثقافية التى تم تدشينها مؤخرا، التى تستهدف النشء والشباب، وذلك فى تقرير تلقاه من وزيرة الثقافة، بجانب متابعة الجهود المبذولة من الوزارات المعنية فى ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، فى مجالات الكهرباء والغاز والمياه، إذ استعرض آليات شحن هذه العدادات بطرق الدفع إلالكترونى المختلفة.