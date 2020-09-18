محافظ البحر الأحمر: صكوك أضاحى الأوقاف نقلة حضارية عظيمة

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر توزيع 2 طن من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحر الأحمر كدفعة خامسة بواقع 10 أطنان للمحافظة حتى الآن.





وأشاد محافظ البحر الأحمر، وفقا لبيان صحفى، بعظمة هذا المشروع الذى يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحى، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته. وأكدت وزارة الأوقاف، عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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