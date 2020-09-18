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محافظ الجيزة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

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كريم شعبان 2020-09-18 14:34 0 تبليغ

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جاء ذلك فى إطار المجهودات التى تنفذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى للسيارات وللحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إن اللجنة سوف تختص بتحديد الأماكن والاوقات التى يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم اعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018 مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى الأماكن القابلة لذلك.

كما ضمت اختصاصات اللجنة تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى فى الأحوال والأوقات التى يتقرر فيها هذا المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.

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وأكد المحافظ، أنه سيتم تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة فى القائمين على العمل بتخفيض انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

وشمل قرار محافظ الجيزة، أن تكون اللجنة برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وبعضوية كلًا من ممثل عن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز مشروع النقل الجماعى ممثلين عن مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة وعن الادارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أن تشكيل هذه اللجنة يأتى ضمن السياسات التى تنتهجها المحافظة للقضاء على الازدحام المرورى والانتظار العشوائى بالشوارع وإعادة الانضباط للشارع، حيث تم إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخراسانية والتى يستخدمها البعض لحجز أماكن انتظار للمركبات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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