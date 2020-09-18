الارشيف / أخبار مصرية

محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود الأوقاف فى تجديد المساجد

0 نشر
أحمد حمدى 2020-09-18 14:08 0 تبليغ

Advertisements

وحسب بيان لـ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، واستعرض مستجدات مشروعات هيئة الأوقاف المصرية، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر.

وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل، وكذلك نسخة من كتاب "الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، لـ عمرو حنفى،  محافظ البحر الأحمر.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود الأوقاف فى تجديد المساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا