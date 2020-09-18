اعترافا بدور مصر.. انتخاب المرشحة المصرية بـ حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة

تهتم مصر بشكل كبير بملف حقوق الإنسان، ويولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، ووضعت الدولة الملف على رأس أولوياتها، وجاء تدشين آلية دائمة لحقوق الإنسان وهى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برهانًا على الاهتمام بهذا الملف.





فمنذ تولى الرئيس السيسى، مقاليد الحكم، أعطى ملف حقوق الإنسان اهتماما خاصا، دفعه إلى إطلاق عدد من المبادرات فى عدة مجالات وخصوصا المجال الصحى، إيمانا منه بأهمية بناء الإنسان المصرى، كما أطلق عددا من المبادرات الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى فى ظل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة.

واهتمت الدولة المصرية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير سكن آدمى يليق بالمصريين، وجاءت عدة مشروعات، كانت بديلًا للمناطق العشوائية غير الآمنة، وما زالت الدولة تمضى قدمًا فى هذا الملف.

اليوم الجمعة، نجحت الدبلوماسية المصرية فى تحقيق نصر جديد، حيث تم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم فى عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك فى الانتخابات التى تمت بنيويورك.

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انتخاب المرشحة المصرية ما هو إلا برهان على مكانة مصر الدولية وتأكيد للتوجه الجديد للدولة المهتم بشكل أساسى بحقوق الإنسان، وهو اعتراف أممى بالنجاح والمجهود المصرى فى ملف حقوق الإنسان.

كانت المرشحة المصرية ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل خمسة عشر مرشحًا مثلوا دولاً وأقاليم مختلفة، فى ظل سباق انتخابى وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التى حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذى استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.