71 مسجدا فى يوم واحد.. وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان الأحياء

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والعديد من المسؤولين بالأوقاف والمحافظة.





يأتى ذلك تزامناً مع افتتاح 71 مسجدا من تنفيد الوزارة فى اليوم نفسه. جدير بالذكر أنه جرى فرش سبعة مساجد بالمحافظة في إطار خطة الوزارة العناية ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وافتتاح واحد وسبعين مسجدا اليوم على مستوى الجمهورية. وأكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خلال افتتاح مسجد الأحياء الجديد ضرورة الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام فى نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما فى وسعهم. وأضاف جمعة أنه تم اليوم فرش 7 مساجد بختلف مدن المحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

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