الآثار تكشف عن استعداداتها لافتتاح 3 متاحف خلال الفترة المقبلة

تسابق وزارة السياحة والآثار، الزمن للانتهاء من متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ والقومى للحضارة المصرية، حيث يعكف أثريو ومرممو المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدا لافتتاحهم الوشيك.





وبالنسبة لمتحف كفر الشيخ، أشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفى، فى تصريح له اليوم، إلى قيام أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفى حاليا بوضع القطع الأثرية بفتارين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف، حيث يدور سيناريو العرض المتحفى له حول موضوع رئيسى وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

وأضاف أن سيناريو العرض يبرز أيضا بعض الموضوعات مثل تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ، إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التى عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامى الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافى لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

ومن جانبه، أكد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ، كما تم وضع وتجربة نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والإرشادية والخرائط التوضيحية للموقع ومسار الزيارة بالمتحف.

بدوره، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن من أهم القطع التى ستعرض هى تمثال من العصر اليونانى الرومانى يصور طفل فى بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثانى مع الآلهة سخمت، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسره الـ 26، من منطقة تل الفراعين، مؤكدا أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوى الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

وعن متحف شرم الشيخ، أوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف أن إجمالى عدد القطع الأثرية التى استقبلها المتحف بلغ حتى الآن 6062 قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله ”ايروس“ وهو يصطاد الغزلان والتى من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للاله "بس" من الطين غير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه فى قاعة "الانسان والحياة البرية“.

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وتابع قائلا "إن سيناريو عرض متحف شرم الشيخ يتضمن العرض الأول لبعض القطع التى تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفى بالمتحف".

وأكد أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحورى والملكي، وأوشكت على الانتهاء فى القاعات الأخرى، وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الجرافيك وبطاقات الشرح، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتضمن تنظيم عرض التراث السيناوي، والحلى الخاص بأسرة محمد على.

وحول متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، أكد رئيس قطاع المتاحف، تدعيم سيناريو العرض المتحفى بعدد من القطع التى ترجع إلى العصر الإسلامى والقبطى والعصر اليونانى الرومانى، حيث استقبل من متحف الفن الإسلامى الإبريق والقسط الخاص بالأمير طقطق، وبعض الأوانى المصنوعة من الخرف ذو البريق المعدنى نادرة الصنع، كما استقبل من المتحف القبطى شرقية ملونة وعصا لبطريرك، وأحد الأناجيل الفريدة.