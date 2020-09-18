صور.. وزير الأوقاف يدشن مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر

دشن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، وبحضور الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.





وأوضح الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان له اليوم أن بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى يتم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية والعيادات المتنقلة ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.



وأكد محافظ البحر الأحمر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة وتستهدف جميع المواطنين فوق 40 عاما، بالإضافة إلى المواطنين فى الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة والمسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحه بارتفاع فى نسبة السكر بالدم أو ارتفاع فى قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة فى المبادرة هى "الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دورى"، بالإضافة إلى التوعية الصحية للمواطنين.



وأوضح مرعى أن هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة لجميع مدن المحافظة حيث ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءً.

وفى ذات السياق، شدد محافظ البحر الأحمر على جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعى الذى يضمن سلامة المواطنين.