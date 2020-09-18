جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أقراص المخدرة وكونترمال.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائره خطوط العربية القادمة من إيطاليا إشتبه الأستاذ حسن أبو زهرة مأمور اللجنة فى راكب مصري الجنسية ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معها أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد الديب فأفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة

وبالعرض على أحمد عبد الهادي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من الأستاذ أحمد رفاعي مأمور الضبط والأستاذ خالد عبد العظيم مدير الحركة فتبين وجود 34 شريط كونترمال المخدر تركيز 100 بإجمالي 340 قرص و 4 زجاجات كونترمال المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 26 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .