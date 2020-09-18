دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج السلام للسيسى كمل الشعب معاك ، وجاء ذلك تعبيرا عن تأييد الرئيس فى قراراته ودعمه. وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي: ابايعك ملكا علي مصر كمل يا زعيمنا الي النهاية ثقتنا فيك لن يهزها او يعكرها اشاعات اهل الشر وتحيا مصر تحيا مصر #السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك والبلد شافت ايام سوده ربنه حمها وبعتلها السيسي عشان يطورها ويخليها احسن من الاول وانتو اتشتتو في الارض وفي السجون. كمل يا ريس وإحنا معاك ربنا ينصرك ويحفظك يا ريس تحيا مصر Advertisements البطل اللى جابه القدر اللهم احفظ مصر وأيدها وانصر ريسنا يارب العالمين أنا معاك ياريس وواثق كل الثقة فيك وواثق إنك حتوصلنا لشط الأمان حتخلي مصر على الطريق الصحيح بين الدول المتقدمة معاك يا فخامة الرئيس

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هاشتاج "السلام للسيسى كمل الشعب معاك" يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا معاك ياريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.