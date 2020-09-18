الارشيف / أخبار مصرية

افتتاح مساجد جديدة بالمنيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مساجد جديدة بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اليوم الجمعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية،و اللواء محمود خليل مدير الأمن، وفضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة عددا من المساجد الجديدة بمحافظة المنيا.

وأدوا جميعًا صلاة الجمعة اليوم بمسجد سيدى احمد الفولي بمدينة المنيا.


وأشاد المحافظ بوعي أبناء المنيا والتزامهم جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، موجها التحية والتقدير لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الجهد الرائع المبذول في خدمة بيوت الله وعمارتها بما يضحض كلام الجماعات المتطرفة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر افتتاح مساجد جديدة بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا