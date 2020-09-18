تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، انتظام سير العمل للفرق الطبية المتحركة، بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وعلاج الأمراض غير السارية بمحافظة الشرقية.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. فحص أول مواطنين بالمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.